Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mutluluk Kafe'de gerçekleştirilen buluşmada Başkan Subaşı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarının yerel yönetimin ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde üstlendiği göreve dikkati çeken Subaşı, "Bugün sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyum. Çünkü yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Her birinizin bu anlamdaki emeğini kutluyorum. Çalışarak, tarafsız medya olarak halkımıza doğru haberi aktardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Buluştuğumuz bu mekan çok kıymetli bir yer. Burada özel çocuklarımız ve çalışanlarımız sizler için bu güzel çayları demlediler ve kahvaltıyı hazırladılar. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Buluşma, Subaşı'nın basın mensuplarına hediye vererek, hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.