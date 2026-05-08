Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Çalışmaları İnceledi

08.05.2026 14:40  Güncelleme: 16:18
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehrin çeşitli noktalarında devam eden belediye çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinleyerek, çocuklara hediyeler dağıttı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de bulunduğu incelemede Başkan Melek Mızrak Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Subaşı, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinledi, çocuklara hediyeler dağıttı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrimizin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Subaşı, "İsmetpaşa ve Bahçelievler mahallelerimizde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde incelerken, vatandaşlarımızla da bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini ve önerilerini dinledik. Bir şehrin yaşam kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri; güvenli, düzenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmaktır. Bizler de Bilecik'imizin her mahallesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

