Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kitap Fuarı'nda konuştu

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 5. Burhaniye Kitap Fuarı'nda kapsamında düzenlenen "Yerelden İktidara" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Subaşı, "Yerelde yaptıklarımızla birlikte iktidara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

5. Burhaniye Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Yerelden İktidara" konulu söyleşiye katılan Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi'ni temsil etti. Başkan Subaşı, söyleşide bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Yerel belediyecilik alanında fikir alışverişlerinin yapıldığı programda konuşan Subaşı, şunları söyledi:

"Bilecik, Osmanlı'nın doğduğu topraklar. Aynı zamanda da 5 Aralık'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağırlandığı, tarihi Bilecik görüşmelerinin yapıldığı yer. Bilecik İstasyonu'nda Sevr antlaşmasının yırtıldığı yer. O yüzden Bilecik öylesine kıymetli bir nokta ki ne mutlu bana bugün o topraklarda belediye başkanlığı yapma fırsatı yakaladım. Yerelde yaptıklarımızla iktidara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bilecik'te ve bütün tüm şehirlerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu şehirlerde, sosyal belediyeciliği ve halkla birlikte belediyeciliği yaşayarak nasıl yönetilir anlayışını göstereceğiz."