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(ESKİŞEHİR) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Ziyarete Başkan Subaşı ile Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik Belediyesi Başkan yardımcıları ve Bayırköy Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Kurt'u tebrik etti. Kurt'un Odunpazarı'nda başarılı hizmetler yaptığını belirten Başkan Subaşı, yeni dönemde Başkan Kurt'un daha büyük hizmetler yapacağını söyledi. Başkan Subaşı ayrıca Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi ile yapılan işbirliği sayesinde işçi kıyafetlerinde büyük tasarruf sağladıklarını belirterek Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Başkan Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.