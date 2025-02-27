Bilecik Belediye Başkanı'ndan Gözaltılara Tepki

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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek "Bu itibarsızlaştırma politikasına artık bir an önce son verilmeli ve halk zaten son sözü söyleyecektir" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" başlıklı cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı için heyecanlı olduklarını belirterek Subaşı, "Çünkü her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine demokrasi şenliği yaşanacak" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun "Ön seçim için ben adayım" sözlerini hatırlatan Subaşı, "Çok yakın zamanda da ön seçimimizi gerçekleştireceğiz. Zannediyorum bugünkü toplantının temel amacı Ekrem Başkan'ın adaylığı olacak" diye konuştu.

"Bu itibarsızlaştırma politikasına artık bir an önce son verilmeli"

Sabah saatlerinde Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Subaşı, şunları söyledi:

"Üzülüyoruz ve elbette ki yönetimde bir takım zorluklar yaşıyoruz. Bizler seçilmiş belediye başkanlarıyız ve en ince ayrıntısına kadar en iyi şekilde yönetim elde etmeye gayret ediyoruz. Bu itibarsızlaştırma politikasına artık bir an önce son verilmeli ve halk zaten son sözü söyleyecektir."