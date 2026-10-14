Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kozabirlik'te tarihi Koza Fabrikası'nı inceledi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kozabirlik'te tarihi Koza Fabrikası'nı inceledi

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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kozabirlik\'te tarihi Koza Fabrikası\'nı inceledi
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezindeki tarihi Koza Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Ziyarete Kozabirlik yönetimi de katıldı; fabrikanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için görüş alışverişi yapıldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezinde bulunan tarihi Koza Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Subaşı'nın tarihi Koza Fabrikası'na yaptığı inceleme ziyaretine Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Abdullah Kaya ve kooperatif yönetim üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim çalışanları da katıldı.

Koza fabrikasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde tavsiye ve değerlendirmelerin yapıldığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Subaşı, "Kozabirlik Koza Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret ederek Tarihi Koza Fabrikası'nda incelemelerde bulunduk. Bilecik'in ipekçilik geçmişine tanıklık eden fabrikanın mevcut durumunu değerlendirerek; korunması ve geleceğe kazandırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Kozabirlik Koza Tarım Satış Kooperatifi yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaya ise ipekçiliğin Bilecik tarihindeki yeri ve önemine ilişkin bilgi vererek, katkıları dolayısıyla Subaşı'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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