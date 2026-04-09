Bilecik Belediye Meclisi'nde Toplu Taşıma Yönetmeliği Tartışması - Son Dakika
Bilecik Belediye Meclisi'nde Toplu Taşıma Yönetmeliği Tartışması

09.04.2026 18:59
Bilecik Belediye Meclisi'nde, şehir içi toplu taşıma yönetmeliğinin değiştirilmesi talebi üzerine yapılan görüşmelerde CHP'li komisyon talebi reddetti, AK Parti ise değişiklikte hukuki bir sakınca olmadığını savundu.

Bilecik Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşiminde, Şehir İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği'nin değiştirilmesi talebi tartışıldı. CHP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İrem Şimşek Şencan, komisyonun talebi reddettiğini belirterek, değişikliklerin mevcut ihale şartnamelerini değiştirmeye imkan vermediğini ve bu nedenle oy çokluğuyla red kararı alındığını açıkladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Onur Şeker ise, yönetmeliğin değiştirilmesinde hukuken bir sakınca olmadığını savundu, ancak minibüsçülerin taleplerinin idare tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve nihai kararın mahkemeye ait olduğunu vurguladı. Şencan, yönetmeliği değiştirmenin boş bir işlem olacağını, çünkü asıl talebin ihale şartnamesinin değişimi olduğunu ve bunun ihaleye fesat karıştırabileceğini ifade etti.

Şeker, hukukta niyet okumanın olmadığını belirterek, komisyonun talebi değerlendirmekle yükümlü olduğunu, idarenin bu konuyu ele alması gerektiğini savundu. Tartışma, mecliste farklı görüşlerin çatışmasına yol açtı ve yönetmelik değişikliği talebi reddedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
