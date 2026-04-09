Bilecik Belediye Meclisi'nde Toplu Taşıma Yönetmeliği Tartışması

Bilecik Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşiminde, Şehir İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği'nin değiştirilmesi talebi tartışıldı. CHP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İrem Şimşek Şencan, komisyonun talebi reddettiğini belirterek, değişikliklerin mevcut ihale şartnamelerini değiştirmeye imkan vermediğini ve bu nedenle oy çokluğuyla red kararı alındığını açıkladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Onur Şeker ise, yönetmeliğin değiştirilmesinde hukuken bir sakınca olmadığını savundu, ancak minibüsçülerin taleplerinin idare tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve nihai kararın mahkemeye ait olduğunu vurguladı. Şencan, yönetmeliği değiştirmenin boş bir işlem olacağını, çünkü asıl talebin ihale şartnamesinin değişimi olduğunu ve bunun ihaleye fesat karıştırabileceğini ifade etti.

Şeker, hukukta niyet okumanın olmadığını belirterek, komisyonun talebi değerlendirmekle yükümlü olduğunu, idarenin bu konuyu ele alması gerektiğini savundu. Tartışma, mecliste farklı görüşlerin çatışmasına yol açtı ve yönetmelik değişikliği talebi reddedildi.