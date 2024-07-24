Bilecik Belediyeler Birliği Başkanları Entegre Katı Atık Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanları Entegre Katı Atık Tesisi'ni Ziyaret Etti

Bilecik Belediyeler Birliği'ne üye belediye başkanları, Kızıldamlar köyündeki entegre katı atık tesisini ziyaret etti. Ziyarette, tesisteki çalışmalar incelendi ve temiz bir Bilecik için birlik olarak ellerinden gelenin yapıldığı vurgulandı. Ziyarete Bilecik Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı ve diğer belediye başkanları da katıldı.

24.07.2024 11:25
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Bilecik Belediyeler Birliğine üye belediye başkanları, merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki entegre katı atık tesisine ziyarette bulundu.

Pazaryeri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pazaryeri Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı Zekiye Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette başkanlar, tesisteki çalışmaları inceledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Başkan Zekiye Tekin, birlik olarak temiz bir Bilecik için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Özveriyle çalıştıklarını aktaran Tekin, çabalarından dolayı tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Ziyarette, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Vezirhan belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile İl Genel Meclisi üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyeler Birliği Başkanları Entegre Katı Atık Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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