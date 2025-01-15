Bilecik Belediyesi, 2024'te 565 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi, 2024'te 565 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Bilecik Belediyesi, 2024\'te 565 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Bilecik Belediyesi, 2024 yılında 565 sokak hayvanını kısırlaştırarak 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi. Ayrıca, 915 sokak hayvanı muayene edildi ve hayvan sağlığına yönelik çeşitli aşılamalar yapıldı.

15.01.2025 11:05  Güncelleme: 11:24
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, 2024 yılında 565 sokak hayvanını kısırlaştırdı ve 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi. Belediye'ye bağlı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise 915 adet sokak hayvanı muayene edildi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların bilgilenmesi amacıyla 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalara ait verileri paylaşıldı. Paylaşımda; bölgede sokak hayvanları için birçok tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği merkezde kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, ameliyat, sahiplendirme ve aşı gibi birçok başlıkta hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz 2024 yılında içerisinde 565 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesi yapılmış, 750 adet kuduz aşısı, 60 adet köpek gençlik aşısı, 40 adet kedi gençlik aşısı, 20 adet kedi ve köpek mantar aşısı ve bin 830 parazit aşılaması uygulaması yapılmıştır. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 234 adet kedi ve köpek sahiplendirilmiştir. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde ayrıca 915 adet sokak hayvanı muayene edilmiştir.

Geçtiğimiz yıl Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 21 adet kedi ve köpeğe ameliyat işlemi uygulanırken bir adet leylek için de kanat ameliyat operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzde sokak hayvanlarına 2024 yılı içerisinde barınak ve sokaktaki hayvanları beslenmesi için 400 kg kedi ve 10 bin 850 kg köpek maması verilmiştir. Şehrimizin müsait bölgelerine 12 adet kedi ve 7 adet köpek kulübesi konulmuştur."

Bilecik Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında yapımına başlanan Doğal Yaşam Alanı çalışmaları da devam ediyor. Sokak hayvanlarının daha rahat ve geniş alanda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 200 sokak hayvanı, tesiste barınabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi, 2024'te 565 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı - Son Dakika

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