Bilecik Belediyesi Ekipleri Yiyecek ve İçecek Satışı Yapan İşletmeleri Denetledi

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında, yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evrak incelemesi, temizlik şartlarının kontrolü ve fiyat listelerinin denetlemesini yaparak, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan denetimler hakkında yaptığı açıklamada,"'Bizler çalışmalarımız kapsamında her alanda kapsamlı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da uygun olmayan durumlara karşı duyarlı olmaları çok faydalı olacaktır. Bu anlamda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Zabıta Müdürlüğümüzün 153 numaralı telefonlarına ulaşılmasını da önemle duyuruyoruz. Ayrıca sahura kadar açık olacak esnafımızın belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir" dedi.