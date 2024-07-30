Bilecik Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turlarını ağırladı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turlarını ağırladı

Bilecik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turları kapsamında şehre gelen ziyaretçileri ağırladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, heyet üyelerini karşıladı. Gördükleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür eden grup üyeleri, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikler açısından çok zengin olduğunu ifade etti.

30.07.2024 20:07  Güncelleme: 20:15
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turları kapsamında şehre gelen ziyaretçileri ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turları kapsamında Bilecik'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, heyet üyelerini karşıladı.

Program kapsamında Pelitözü Gölpark'ı, Yaşayan Şehir Müzesi'ni, Şeyh Edebali Türbesi'ni, Tarihi Belediye binasını, saat kulesini Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret eden heyet üyeleri, şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı hakkında Belediye'nin rehber görevlilerinden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Subaşı'na teşekkür ettiler

Gördükleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür eden grup üyeleri, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikler açısından çok zengin olduğunu ifade etti.

Program kapsamında Belediye'nin Vadipark Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde buluşan grup sonrasında Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi ve diğer tarihi alanları gezmek üzere şehirden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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