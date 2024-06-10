Bilecik Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırlandı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişi önünde kurban satış yeri olarak belirlenen alanın, bayrama hazırlandığını duyurdu.

Bilecik Belediyesi'nin kurban satış yeri bayram için hazırlandı. Belediye'den yapılan açıklamada, özel işletme bünyesinde hizmet veren belediye mezbahasında bu yıl da kurban kesiminin yapılacağı belirtildi. Açıklama, şöyle:

"Bilecik için kurban satış yeri, Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişinde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur ancak satış alanında kesim yapılmayacaktır. Söz konusu alanda vatandaşlarımız ve esnaf için çeşme, ihtiyaç alanları, yeme ve içme noktaları yer almaktadır. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğine ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Ayrıca İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde yer alan ve özel işletme bünyesinde faaliyet gösteren kesimhanede de büyük baş hayvan kesim işlemi yapılmaktadır."