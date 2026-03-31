Bilecik Belediyesi'nden Güzellik Merkezlerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediyesi'nden Güzellik Merkezlerine Denetim

31.03.2026 15:12  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Halkın sağlığını korumak, güvenli ve kaliteli bir hizmet sunulması amacıyla birçok alanda kontroller gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez güzellik merkezindeki usulsüzlüklere müdahale etti. Başta temizlik şartları ve çalışma koşulları olmak üzere birçok kalemde kontroller yapan ekipler, son kullanma tarihi geçen ürünlere el koydu.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Zabıta Müdürlüğü olarak başta gıda ürünlerinin işlendiği ve satıldığı alanlar olmak üzere halk sağlığını yakından ilgilendiren onlarca ayrı iş kolunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde güzellik merkezlerinde yapılan uygunsuzlukları fark eden ekiplerimiz, gerekli tutanakları tutarak ilgili birimlere rapor olarak sundu. Denetimlerde farklı iş yerlerinde olmak üzere 400'ü aşkın son kullanma tarihi geçen ürüne el koyduk. Bizler Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığı için bu konuda gerekli hassasiyet ve denetimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür mekanlardan hizmet alan vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, karşılaştıkları olumsuz durumları bize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nden Güzellik Merkezlerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:28:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nden Güzellik Merkezlerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.