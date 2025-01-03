Bilecik Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Helva İkramı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla kentteki bütün camilerde helva ikramı yaptı.

Bilecik'te Regaip Kandili'nde başta Şeyh Edebali Türbesi ve Kayıboyu Camisi başta olmak üzere yatsı namazı sonrasında vatandaşlara helva ikram edildi. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çalışanların da bulunduğu ikramda vatandaşların kandili kutlandı.

İkramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.