Bilecik Belediyesi'ne TBB'den Çifte Destek - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'ne TBB'den Çifte Destek

07.07.2026 12:22  Güncelleme: 13:14
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Bilecik Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısında TBB'nin hibe ettiği kanal açma aracı ve 1 milyon liralık nakdi desteğin kabulü dahil 11 gündem maddesini karara bağladı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısında TBB'nin hibe ettiği araç ile 1 milyon liralık nakdi desteğin kabulü başta olmak üzere 11 gündem maddesini karara bağladı.

Bilecik Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Subaşı'nın belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin meclis üyelerine bilgi verdiği toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Belediye Başkanlığına hibe edilen kombine kanal açma aracının kabulü konusu görüşülerek karara bağlandı. Subaşı, araç ile daha kaliteli ve sağlıklı hizmet verileceğini belirterek, katkıları dolayısıyla TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (a) bendi uyarınca Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan halk otobüsü sisteminin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, ulaşım planlarının hazırlanması ve bu kapsamda gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların yürütülmesine yönelik Ortak Hizmet Protokolü yapılması konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonrasında yapılacak protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. Maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) Uygulanan Akıllı Kart gibi ücretlerin müzekkerede belirtilen Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararına istinaden maliyet tespiti yapılarak yeniden belirlenmesi konusunun görüşüldü.

"BELEDİYEMİZ BÜNYESİNE YENİ ARAÇLAR YANI SIRA NAKDİ DESTEKLER SAĞLADIK"

Gündem maddeleri içinde yer alan ve yeni araç alımlarıyla nakdi desteğin ele alındığı toplantıda Subaşı, "Belediyemiz bünyesine yeni araçlar yanı sıra nakdi destekler sağladık" dedi.

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla forklift ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Subaşı, teknik şartlara uygun olmak kaydıyla sıfır veya ikinci el bir adet forklift satın alacakları bilgisini paylaştı.

BİR MİLYON NAKDİ DESTEK

Subaşı toplantıda ayrıca TBB'ye olası afet ile kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere araç taleplerini ilettiklerini belirterek, yapılan incelemeler sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından kullanılmak üzere bir milyon nakdi destek aldıklarını belirtti. Mecliste görüşülen gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, Subaşı destek dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'ne TBB'den Çifte Destek - Son Dakika

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