Bilecik Belediyesi'nden Sınav Dönemindeki Öğrencilere Ücretsiz Çorba İkramı

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi'nin geçen yıl üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için başlattığı ücretsiz çorba ikramı uygulaması bu yıl da devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz çorba ikramını bu yıl da sürdürüyor. Uygulama kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan kitap kafede öğrencilere çorba ikramı yapılacak. "Yoğun geçecek sınav temponuz ve bu soğuk günlerde içinizi ısıtsın diye çorbalar bizden!" sloganıyla başlatılan uygulama, 1 Şubat'a kadar devam edecek. Çorba ikramı, her akşam saat 19.00'da başlayacak.

Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışma imkanı sunan kitap kafeler ise öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıllarda hizmete açılan kitap kafelerin sayısı artırılırken, kentte Hürriyet Mahallesi ve Sanat Sokağı'nda da kitap kafeler bulunuyor.