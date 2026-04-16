(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kurslarıyla Fiziksel Yeterlilik Parkur Sınavı'na hazırlanan 13 aday ile Jandarma Görevde Yükselme Parkur Sınavı'na katılan 3 personel girdikleri sınavlarda başarılı oldu. Böylece, POMEM kursları yüzde 100 başarı oranına ulaştı.

Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen POMEM hazırlık kursları, yüksek başarı oranlarıyla dikkati çekiyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslar, yalnızca Bilecik'te değil, çevre il ve belediyeler arasında da örnek bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Bilecik Belediyesi'nin gençlerin mesleki hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği POMEM hazırlık kurslarında, disiplinli ve planlı çalışmaların karşılığı bir kez daha alındı. Sağlık aşamasını başarıyla geçen ve kurs kapsamında titizlikle hazırlanan sporculardan POMEM Fiziksel Yeterlilik Parkur Sınavı'na katılan 13 aday, Jandarma Görevde Yükselme Parkur Sınavı'na katılan 3 personel olmak üzere toplam 16 sporcu, girdikleri sınavları başarıyla geçti.

Bu sonuçla birlikte Bilecik Belediyesi POMEM kursları, yüzde 100 başarı oranına ulaştı.