Bilecik Belediyesi'nin Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Vatandaşlarla Buluşacak

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin geleneksel ramazan etkinlikleri, bu yıl Atatürk Parkı Amfi Tiyatro'da vatandaşlarla buluşacak.

Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayının değerlerini yaşatmak amacıyla hazırlanan program kapsamında 20-21-27- 28 Şubat ile 6-7-13- 14 Mart 2026 tarihlerinde 10'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Atatürk Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenecek etkinlikler arasında Hacivat Karagöz, orta oyunu, Aşuk ile Maşuk, kukla tiyatrosu, meddah, Pişekar ile Kavuklu, Bebe Ruhi ve İbiş'in yanı sıra sihirbaz gösterileri, jonglör gösterisi, ateşbaz ve bubble şov yer alacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara ramazan ayı hediyesi olarak hazırlanan etkinliklere tüm vatandaşları beklediklerini belirtti.