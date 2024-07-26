Bilecik Belediyesi Sinema Günleri Sona Erdi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Gölpark'ta yer alan amfi tiyatroda düzenlenen sinema günleri sona erdi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen sinema günlerinde binlerce çocuk ve yyetişkin birbirinden güzel sinema filmleriyle keyifli anlar yaşadı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı düzenleme ve yenileme çalışmaları sonrasında kapılarını açan amfi tiyatroda, 4 gün boyunca sinema keyfi yaşandı. Hazırlanan programda, İftarlık Gazoz ve Devrim Arabaları adlı filmler yetişkinler için hazırlanırken çocuklar için ise Croodlar ve Neşeli Ayaklar isimli animasyon filmleri çocuklarla buluştu.

Patlamış mısır, su ve çayın ikram edildiği etkinliklere katılan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yetkililer, ilerleyen süreçlerde de etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.