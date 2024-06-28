Bilecik Belediyesi Sivrisinek Oluşumuna Cezai İşlem Uygulayacak

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, sivrisinek oluşumunu artıracak durumlarda cezai işlem uygulayacaklarını açıkladı.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sivrisinek ve larva oluşumunu artıracak uygulamalarda bulunan hane ve mülk sahiplerine, ceza işlemi uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şehirde bulunan arsa ve mülk sahiplerinin kendilerine ait alanlardaki su birikintilerini temizlemesi gerektiği bildirildi.