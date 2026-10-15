Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı ön incelemesinde yapay zeka kullanacak

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli sistemle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak" dedi.

Başkan Subaşı, belediye başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili sistemin teknik birim yöneticileri ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Subaşı, gerçekleştirilecek yeni sistem ile Bilecik'te teknolojiyi kamu hizmetlerinin kalitesini artıran bir güce dönüştürerek geleceğin belediyecilik anlayışını bugünden inşa etme amacında olduklarını söyledi.

İlgili belediye başkan yardımcıları ve birim çalışanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Subaşı, hedeflerinin insan kaynaklı hata risklerini en aza indirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"HEDEFİMİZ İNSAN KAYNAKLI HATA RİSKLERİNİ EN AZA İNDİRMEK"

"Bilecik'te belediyecilik hizmetlerini teknolojiyle buluşturacak yeni bir adım atıyoruz. Türkiye'de bir ilk olmasını hedeflediğimiz çalışmamızla yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli bir sistemle daha kapsamlı, sistematik ve verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilgili birimlerimizle bir araya gelerek sistemin teknik altyapısını ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; teknik denetim süreçlerini güçlendirmek, insan kaynaklı hata riskini azaltmak ve kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak."