Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı ön incelemesinde yapay zeka kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı ön incelemesinde yapay zeka kullanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı ön incelemesinde yapay zeka kullanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli sistemle yapmaya hazırlanıyor. Başkan Melek Mızrak Subaşı, amaçlarının işlemleri hızlandırmak ve insan kaynaklı hata riskini azaltmak olduğunu söyledi.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli sistemle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak" dedi.

Başkan Subaşı, belediye başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili sistemin teknik birim yöneticileri ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Subaşı, gerçekleştirilecek yeni sistem ile Bilecik'te teknolojiyi kamu hizmetlerinin kalitesini artıran bir güce dönüştürerek geleceğin belediyecilik anlayışını bugünden inşa etme amacında olduklarını söyledi.

İlgili belediye başkan yardımcıları ve birim çalışanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Subaşı, hedeflerinin insan kaynaklı hata risklerini en aza indirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"HEDEFİMİZ İNSAN KAYNAKLI HATA RİSKLERİNİ EN AZA İNDİRMEK"

"Bilecik'te belediyecilik hizmetlerini teknolojiyle buluşturacak yeni bir adım atıyoruz. Türkiye'de bir ilk olmasını hedeflediğimiz çalışmamızla yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli bir sistemle daha kapsamlı, sistematik ve verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilgili birimlerimizle bir araya gelerek sistemin teknik altyapısını ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; teknik denetim süreçlerini güçlendirmek, insan kaynaklı hata riskini azaltmak ve kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak."

Kaynak: ANKA
Melek Mızrak SubaşıBilecik BelediyesiYerel YönetimYapay ZekaTeknolojiGüncelEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:03:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı ön incelemesinde yapay zeka kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei