Bilecik- Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi
BİLECİK - Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle ulaşım tek şeride düştü.
Edinilen bilgiye göre, TOKİ rampalarında oluşan heyelan sebebiyle devrilen ağaçlar karayoluna girdi. Karayolunun tek şeridini kapatan ağaçlar trafiği tehlikeye soktu. Heyelan sırasında bölgeden araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Heyelanın oluştuğu bölgeye gelen ekipler kontrollü şekilde ulaşımı tek şeritten verdi. Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yola düşen ağaçlar temizlendi. Temizleme çalışmaları sonrası trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika