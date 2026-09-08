Bilecik Bozüyük'te otomobil refüje çarptı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Hatice Z. kontrolündeki otomobilin refüje çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hatice Z. (31) yönetimindeki 26 ABV 597 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile S.Z. (35), E.E. (9), Y.T. (14), U.K. (11), B.T. (10) ve B.T. (12) yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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