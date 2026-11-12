Bilecik Bozüyük'te otomobilde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bozüyük Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otomobilde ve şüpheli A.K'nin (23) üzerinde arama yaptı.

Aramada, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.