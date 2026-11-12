Bilecik Bozüyük'te otomobilde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Bilecik Bozüyük'te otomobilde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te polisin bir otomobilde ve zanlının üzerinde yaptığı aramada 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bozüyük Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otomobilde ve şüpheli A.K'nin (23) üzerinde arama yaptı.
Aramada, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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