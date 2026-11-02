Bilecik-Bozüyük yolunda iki otomobil çarpıştı, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Bilecik-Bozüyük yolunda iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Başköy mevkisi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te otomobillerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
H.E. (46) yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Başköy mevkisi kavşağında R.A. (64) idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle H.E'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada H.E. ile aynı otomobilde bulunan S.E. (40), M.E. (7) ve Z.E. (13) yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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