Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Olgun, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Galata'da Dolunay", "Haber" kategorisinde "Gökyüzü Akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

Olgun, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Sema bebek" fotoğraflarını seçti.