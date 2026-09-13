Bilecik Gölpazarı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Softalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter, arazöz, su tankeri ve 12 personelle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Softalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, helikopter, arazöz, su tankeri ve 12 personelle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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