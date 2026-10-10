Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, esnafın taleplerini dinleyip hediye verdi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentteki esnafı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Çağlar, ziyaret sırasında esnafla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf da Çağlar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çağlar, ziyaretin ardından esnafa hediye verdi.