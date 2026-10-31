Bilecik İnhisar'da kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik İnhisar'da kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalanırken, yanlarında çok sayıda ekipman ele geçirildi ve zanlılar gözaltına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Operasyon3. SayfaJandarmaİnhisarBilecikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 01:22:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik İnhisar'da kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android