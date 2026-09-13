Bilecik Osmaneli'de fabrikada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de fabrikada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki plastik fabrikasında çalışan işçi, plastik üretimi kısmında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında işçi olarak çalışan Bedirhan Akcura (24), plastik üretimi kısmında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Devlet Hastanesi'nde kaldrırılan Akcura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Osmaneli'de fabrikada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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