Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler el emeği ürünlerle LÖSEV'e destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler el emeği ürünlerle LÖSEV'e destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri\'nde öğrenciler el emeği ürünlerle LÖSEV\'e destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Pazaryeri'nde Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte el emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı ve öğrenciler turuncu kurdele taktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lösemiye dikkati çekmek ve lösemili çocuklara destek olmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin el emeğiyle hazırladıkları ürünler satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlandı.

LÖSEV'in "Lösemi Olmak İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı Turuncu Farkındalık Hareketi'ne de destek verilen etkinlik kapsamında okul girişinde stant açıldı. Öğrencilerden kızlar saçlarına, erkekler ise yakalarına turuncu kurdele takarak lösemili çocuklara destek mesajı verdi.

Etkinliğe katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı konuşmada, gençlerin lösemili çocuklara yönelik duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekin, gençlerin hazırladığı el emeği ürünler için teşekkür ederek, stanttaki ürünleri destek amacıyla satın alarak dayanışmaya katkıda bulunduklarını belirtti.

Okul Müdürü Bilal Çoğul da etkinliğin lösemili çocukların eğitim ve tedavilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiNabi AvcıBilecikEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den Emre Belözoğlu’na kötü haber TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber
Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
08:40
Ne şakaları var ne acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
08:30
Galatasaray’ın yıldızı Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 09:28:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler el emeği ürünlerle LÖSEV'e destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android