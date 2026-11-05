Bilecik Söğüt\'te ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı tedavi altına alındı

Bilecik Söğüt'te ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada sürücüler ve ambulanstaki bir kişi yaralandı. Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Z.K. (22) yönetimindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Sırhoca köyü Gübretaş Maden İşletmesi mevkisinde C.Y. (62) idaresindeki 26 AJH 283 plakalı ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan E.E. (27) yaralandı.
Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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