Bilecik Söğüt'teki kooperatif 35 milyon liralık açık iddiasıyla savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'teki kooperatif 35 milyon liralık açık iddiasıyla savcılığa başvurdu

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Bilecik Söğüt\'teki kooperatif 35 milyon liralık açık iddiasıyla savcılığa başvurdu
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Bilecik Söğüt'teki Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, inceleme raporundaki 35 milyon liralık açık iddiasıyla eski yönetim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkan Zafer Kurt ise 10 yıl görev yapan eski yönetimin 2025'te 35 milyon liralık açığı olduğunu söyledi.

BİLECİK'in Söğüt ilçesindeki Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi, önceki döneme ilişkin hazırlanan inceleme raporunda 35 milyon liralık açık olduğunu öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 2025 yılı Nisan ayındaki mali genel kurulunun ardından göreve gelen kooperatif yönetimi, önceki döneme ait inceleme yaptı. Kooperatif Başkanı Zafer Kurt, dış denetçilere yaptırılan incelemelerde kooperatif hesaplarında yaklaşık 80 milyon liralık borç yüküyle karşı karşıya olduklarını ve 2025 yılı mali verilerinde yaklaşık 35 milyon liralık açık tespit ettiklerini iddia etti. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Kurt, "Eski yönetimimiz, 10 yıl burada görev yaptı ve son bir yılında, 2025 yılı itibarıyla 35 milyon liralık açığın olduğu tespit edildi. Bu açığın nerelere gittiğini bilmek istiyoruz" dedi. Kooperatif Avukatı İsmail Doğancan Çıra da 2025 yılı mali genel kurulunun ardından 'Yönetim Kurulu Sorumluluk Tespit Raporu' hazırlandığını ve bu rapor doğrultusunda eski yönetim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Çıra, mevcut raporun yalnızca 2025 yılını kapsadığına dikkat çekerek, önceki yönetimin görev yaptığı yaklaşık 10 yıllık dönemin de incelenmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
İncelemeBilecikEkonomiGüncelSöğütSuçSon Dakika

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