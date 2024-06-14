Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi, karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi, karne heyecanı yaşandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Murat Hüdevandigar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Aygöl, eğitim öğretim yılına çalıştayla başladıklarını ve Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı'nı hayata geçirdiklerini belirtti. Karne dağıtımında Aygöl'e İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğretmenler eşlik etti.

14.06.2024 14:03
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Bilecik'te, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Vali Şefik Aygöl, Murat Hüdevandigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Aygöl, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılına çalıştayla başladıklarını söyledi.

Çalıştay kapsamında Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı'nı (BİL-EN) hayata geçirdiklerini anlatan Aygöl, "46 konuyu ele aldık ve tüm şehrin odağını eğitim üzerine almak için bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar sonucunda da sene sonuna geldik. Her alanda başarılı çalışmalarımız oldu. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Karne dağıtımında Aygöl'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile öğretmenler eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi, karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

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