Bilecik'te 230 Geçici Personel Alımı

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü veTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 230 personel alımı yapılacak.

İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 ay boyunca düzenlenecek TYP ile okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 230 geçici personelin alımının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Vatandaşların 15-19 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla başvurularını yapabileceği belirtilen açıklamada, "Hak kazanan adaylar 1 Eylül 2025'te işbaşı yapacaklar. İlimiz için tahsis edilen 230 kişilik kontenjanın merkez 85, Bozüyük 84, Osmaneli 20, Söğüt 15, Pazaryeri 10, Gölpazarı 10, Yenipazar 4 ve İnhisar 2 olarak paylaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.