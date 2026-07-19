Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 3 Şüpheli Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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