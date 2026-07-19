Bilecik'te 3 Şüpheli Uyuşturucuyla Yakalandı

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.