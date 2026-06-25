Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu

25.06.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik POMEM'de 303 polis adayı mezuniyet töreniyle eğitimlerini tamamladı, değerler vurgulandı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 303 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Faik Oktay Sözer, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, yaklaşık 10 ay süren yoğun ve disiplinli eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik etti.

Mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu olmadığını aynı zamanda milletin huzurunu, devletin vakarını ve hukukun üstünlüğünü temsil edecek kutlu bir görevin başlangıcı olduğunu ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Polis üniforması sadece bir meslek kıyafeti değil, bu üniforma adaleti, merhameti, cesareti, fedakarlığı ve millete adanmışlığı simgelemektedir. Türk Polis Teşkilatı, vatandaşın en zor anında yanında olan, gerektiğinde vatanı uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen köklü ve şerefli bir teşkilattır. Gücünüzü daima hukuktan almalısınız, vicdanlarınızı hiçbir zaman kaybetmemelisiniz. İnsan onurunu korumayı ve milletin güvenini her şeyin üzerinde tutmalısınız. Vatandaşın gönlünde yer eden polis yalnızca suçla mücadele eden değil, güven veren, dinleyen, anlayan ve çözüm üretendir. Edeceğiniz yemin, hayatınız boyunca taşıyacağınız en büyük sorumluluktur. Bu yemine sadık kaldığınız sürece devletimiz gurur duyacaktır. Görev yapacağınız her yerde bayrağımızı, devletimizi ve milletimizi en güzel şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır."

Bilecik POMEM Müdürü Harun Çil de polis adaylarına seslenerek, "Eğitim süreciniz boyunca gösterdiğiniz azim ve disiplin, yapacağınız görevlerin en büyük teminatıdır. Unutmayın ki görevinizi yaparken en büyük silahınız kanunlar, en büyük kalkanınız ise vicdanınız ve adalet duygunuz olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından programda dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceyle mezun olanlara ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin yemin ettiği törende Polis Marşı okundu, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edildi.

Törene, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:33:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 303 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.