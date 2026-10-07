Bilecik'te 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu, 260 üreticiye yem tohumu verildi - Son Dakika
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Bilecik'te 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu, 260 üreticiye yem tohumu verildi

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Bilecik\'te 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu, 260 üreticiye yem tohumu verildi
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Bilecik'te kanola ve yem bitkisi üretimini desteklemek için üreticilere tohum dağıtımı yapıldı. Merkez, Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük'te 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu, 260 üreticiye ise 63 ton yem bitkisi tohumu teslim edildi.

Bilecik'te tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla kanola ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen Kanola ve Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programı'nda üreticilerle bir araya geldi.

Merkez, Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında yaklaşık 11 bin dekar alanda kanola üretimi yapılması hedefleniyor.

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ise 260 üreticiye 63 ton tohum teslim edildi. Yem bezelyesi, Macar fiği, İtalyan çim otu ve dörtlü yem bitkisi karışımından oluşan tohumlarla 5 bin 750 dekar alanda ekiliş yapılması planlanıyor.

Programda konuşan Vali Sözer, yıl boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen hasatlarda çiftçilerle bir araya geldiğini bildirdi.

Bereketli bir üretim sezonunun geride bırakıldığını belirten Vali Sözer, devlet desteklerinin ve çiftçilerin emeğinin Bilecik tarımının gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Vali Sözer, İl Özel İdaresi tarafından tarımsal üretime sağlanan desteğin geçen yıla göre iki katına çıkarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
ÇiftçilikGölpazarıBozüyükBilecikEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu, 260 üreticiye yem tohumu verildi - Son Dakika
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