Bilecik'te Airsoft Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Airsoft Festivali Düzenlendi

Bilecik'te askeri simülasyon tutkunu 400 katılımcı, 2 gün süren Airsoft Festivalinde bir araya geldi.

03.11.2024 14:46
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Bilecik'te, çeşitli illerden gelen askeri simülasyon oyunu tutkunları için "Bilecik Airsoft Festivali" düzenlendi.

Eskişehir Tactical Airsoft Takımınca organize edilen etkinlik kapsamında Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın kıyısına cuma günü çadır kuran 400'e yakın katılımcı, oluşturulan senaryo gereği 2 gün boyunca gruplara ayrılarak alanlarını savundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı'nın da yer aldığı etkinlikte ayrıca jandarma teşkilatının tanıtımının yapıldığı stantlar kuruldu.

Festivalin organizatörü Eskişehir Tactical Airsoft Takım Kaptanı 33 yaşındaki Hasan Defter, AA muhabirine, airsoftun gerçeğe yakın silahlarla oynanan askeri bir simülasyon oyunu olduğunu söyledi.

Etkinlikte 40 takımın bulunduğunu, keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Defter, şöyle devam etti:

"Takımlar köy savunması yapıyorlar. Ortaya güzel bir senaryo çıktı. Çatışmalarda atış mesafesi ve tüfeklerin güç sınırlarının kuralları var. Angajmanlar belirlenerek ona göre devam ediliyor. Bol bol askeri simülasyon yapacağız. Doğa zaten çok güzel. Gölümüz, ormanımız var. Çevre güvenliğine de dikkat ediyoruz."

Defter, organizasyonun Bilecik'te ilk kez yapıldığını, gelecekte de devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Ekipmanlarımız askeri ekipmanların birebir replikaları"

Festivalin hayata geçirilmesine katkı sağlayan 46 yaşındaki Murat Can ise yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini dile getirdi.

Airsofta başlamak için bazı özelliklere sahip olunması gerektiğini ifade eden Can, şu bilgileri verdi:

"Fiziksel gücünüzün olması lazım. Askeri taktikleri bilmeniz, bu ekipmanları tanıyor olmanız lazım. Zaten zamanla bunları öğreniyorsunuz. Bu güzel bir oyundur. İnsanlar kaynaşır, dostlukları artar. Her şeye geniş açılı bakarsınız. Ekipmanlarımız askeri ekipmanların birebir replikaları. Elektrik ve gazla çalışır. Menzilleri ise ekipmana göre değişiyor. 6 milimetre çapında plastik bir top atar."

Can'ın oğlu 17 yaşındaki Duhan Ediz Can da etkinlikte babasıyla yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kurallar çerçevesinde yarıştıklarını vurgulayan Can, "Oldukça eğlenceli geçiyor. Gelecekte de bu tarz organizasyonlara katılmak isterim. Babam da bu sporu yapıyor. Benim de silahlara ilgim vardı. Ben de ilgimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Ortalama 3 yıldır airsoftla ilgileniyorum." dedi.

Festivale eşiyle İzmir'den katılan Navy Team oyuncusu 28 yaşındaki Cansu Şimşek ise önceden de çeşitli turnuvalarda bulunduklarını aktardı.

Organizasyonda pek çok arkadaş edindiklerine değinen Şimşek, "Bir kadın olarak bu sporu yaptığım için şimdiye kadar olumsuz tepki almadım. Kadınlar bu sporda daha çok yer almalılar. Ben de onları teşvik etmeye, elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü kadın ile erkeğin düşünce tarzı çok farklı. Kadınların el attığı bir spor olunca işler çok farklı oluyor." diye konuştu.

Aynı takımın oyuncusu 28 yaşındaki Selen Merdanoğlu da zaman zaman yorulsalar da etkinlikten büyük keyif aldıklarını, güçleri yettiğince devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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