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Bilecik'te Asayiş Verileri Açıklandı

Bilecik\'te Asayiş Verileri Açıklandı

Vali Aygöl, Ekim-Kasım dönemi asayiş raporunu paylaştı; 289 bin GBT sorgusu, 1891 olay kaydedildi.

03.12.2024 14:51
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin ekim ve kasım aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, son 2 ayda kentte 289 bin 29 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 368 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Ayrıca 1676 iş yeri, 1117 metruk bina ile 1293 park ve bahçenin kontrol edildiğini bildiren Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"1891 olay meydana gelmiş, 665 şüpheli yakalanmış, 54'ü gözaltına alınmıştır. 163 şüpheli ise yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 35 hırsızlık, 108 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 92'si aydınlatılmıştır. Kabahatler Kanunu'na istinaden 19 kişiye toplam 130 bin 138 lira idari yaptırım uygulanmıştır. 5 tabanca, 2 şarjör, 5 av tüfeği ile 43 fişek ele geçirilmiştir."

Aygöl, ilde ekim ve kasım aylarında narkotik suçları kapsamında 46 operasyon düzenlendiğini, işlem yapılan 63 uyuşturucu şüphelisinden 5'inin tutuklandığını belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda malzeme ile uyuşturucu ele geçirildiğini ve bu suçlardan aranan 2 hükümlünün de yakalandığını anlatan Aygöl, uyuşturucuyla mücadelede hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Kaçakçılık suçlarına ilişkin konuşan Aygöl, şu bilgileri paylaştı:

"Yasa dışı bahis suçuna yönelik 5 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda ilimizin de içinde bulunduğu banka hesaplarında toplam 500 milyon lira hesap hareketliliği tespit edilmiş olup 17 zanlı yakalanmış, 9'u tutuklanmıştır. Ayrıca 2 operasyon icra edilmiş, 3 şüpheli yakalanmıştır. Operasyonlarda 7 bin 440 dolu makaron ile 34 elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir."

Aygöl, son 2 ayda 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini, göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında 13 zanlının yakalandığını aktardı.

Yakalanan 10 yabancı uyrukluya toplam 164 bin 239 lira idari para cezası uygulandığına değinen Aygöl, 6 yabancı uyruklunun da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade etti.

Kentte ekim ve kasımda 1471 noktada 7 bin 344 trafik uygulaması yapıldığını kaydeden Aygöl, "101 bin 548 motorlu araç kontrol edilmiş, 27 bin 170 sürücüye toplam 50 milyon 646 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. 1205 araç trafikten menedilmiştir. 323 ehliyetsiz, 71 alkollü, 17 bin 226 da hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir." dedi.

Kaynak: AA

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