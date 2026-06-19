Bilecik\'te Bağ Evinde Yangın

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Kuyubaşı köyünde İ.D'ye ait bağ evindeki fırında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
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