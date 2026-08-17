Bilecik'te Bariyere Çarpan Araç Devrildi
Pazaryeri'nde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı, trafik normale döndü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yol ortasındaki bariyere çarpıp yola devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden E.Ü. (43) idaresindeki 11 ACC 059 plakalı hafif ticari araç, Demirköy yakınlarında yol ortasındaki bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile araçtaki yolcular U.Ü. (79) ve F.Ü. (15), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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