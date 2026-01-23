Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bilkart Ulaşım Sistemi Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirdi - Son Dakika
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bilkart Ulaşım Sistemi Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirdi

23.01.2026 11:13  Güncelleme: 12:19
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemi başlatan Bilkart Ulaşım Sistemi'ni kamuoyuna tanıttı. Sistemin vatandaşlara sağladığı kolaylıklar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Haziran 2025 itibarıyla hizmete alınan Bilkart Ulaşım Sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Subaşı, "Bilkart Sistemi ile şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemini başlatarak, seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimi'ni ziyaret eden Başkan Subaşı, ilgili birim çalışanlarından Bilkart Ulaşım Sistemi'nin işleyişi hakkında bilgi aldı.

"Bizler çağa ayak uydurmak istiyoruz"

Dolmuş hatları, güzergah bilgileri ve sistemdeki veriler hakkında bilgi alan Subaşı, sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilkart Sistemi ile şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemini başlatarak, seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. İlimizde daha önce halk dolmuşlarında akıllı ulaşım sistemi yoktu. Bu yüzden 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz ya da öğrencilerimiz zorluklar yaşıyordu. Bizler çağa ayak uydurmak istiyoruz. Artık sistem için oluşturulan kartlarla ulaşımda rahatlık ve kolaylığı yakalamamız gerekiyordu."

Başkan Subaşı, uygulamanın daha da geliştirileceği ve vatandaş memnuniyetini artıracak adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

"20 bini aşkın dört ayrı kalemde kartı vatandaşımızla buluşturduk"

Araçların tamamında bulunan kameralarla güvenli ve sağlıklı ulaşım için önemli bir adım atıldığını hatırlatan Subaşı, "Araçlarımızın nerede olduğu, ne zaman durağa geleceği, hızı ve benzeri birçok konuda vatandaşlarımız uygulama sayesinde bilgi sahibi olabiliyor. Aynı zamanda Ulaşım Hizmetleri Birimindeki arkadaşlarımız da her bir aracı takip edebiliyor. Sistem kapsamında şu ana kadar ilimizde 20 bini aşkın dört ayrı kalemde kartı vatandaşımızla buluşturduk. Bir haziranda başlayan sistem kapsamında yıl sonuna kadar 2 milyona yakın biniş gerçekleşmiş olduğunu arkadaşlarımızın verdiği bilgiyle öğrendik. Bu binişlerin yüzde 7,5'ini kapsayan yaklaşık 252 bin adet binişi ücretsiz olarak belediyemizin destekleriyle halkımızla buluşturduk" diye konuştu.

Başkan Subaşı, telefonlara yüklenebilen "Bilecik Ulaşım" uygulamasıyla vatandaşların toplu ulaşım araçlarına ilişkin birçok konuyu yakından takip edebileceği bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

