Bilecik'te Cennet Hurması Hasadı Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Cennet Hurması Hasadı Etkinliği Gerçekleştirildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte cennet hurması hasadına katıldı. Etkinlikte öğrenciler, serada bitki üretimi hakkında bilgi edinirken cennet hurması topladı.

06.11.2024 10:55  Güncelleme: 11:51
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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte cennet hurması hasadına katıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sera alanında gerçekleştirilen hasat etkinliğinde öğrenciler, belediye çalışanlarıyla birlikte cennet hurması topladı, serada üretimi yapılan bitkiler hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, öğretim üyeleri ve belediye çalışanlarının da katıldığı hasat etkinliğinde öğrenciler, merak ettiği soruların cevabını buldu.

"Bitkiye dokunma ve onu yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilere katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Seramıza daha önce gelen öğrencilerimiz de var burada. Biz her yıl gerek staj için gerek diğer konular için burada öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü Sera alanımız aslında sizler için aslında en aktif okullardan birisidir diye düşünüyorum. Çünkü burada uygulamalı anlamda bir eğitim almış oluyorsunuz. Bitkiye dokunma ve onu yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Bir park ve orta refüjde bile siz öğrenciler birçok açıdan bakma imkanı bulabilirsiniz. O bitkilerin birbiriyle uyumu ya da uyumsuzluğu, sulama durumu, birbirine yakınlığı ve uzaklığı gibi birçok konuda fikir ve bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Belediye Başkanlığı olarak bize göre çok kıymetli bir meslektesiniz. Bizim de bünyemizde bu alanda eğitim görmüş çalışanlarımız var. Bu açıdan okulunuzdan ve üniversitemizden gelen her türlü talebe karşılık destek vermeye ve sizleri buralarda ağırlamaya devam edeceğiz."

Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da dekanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür eden Prof. Dr. Sayıncı, "Fakülte olarak uygulamalı eğitimlerimizi artırmak anlamında eğilimimiz var. Belediyemizin bu imkanlarından yararlanmak bizler ve öğrenciler için çok kıymetli. Görsel materyal anlamında burasını  çok değerli bulduk. Öğrencilerimizin sera ve dışındaki faaliyetlere dahil olmasını çok arzuluyor ve önemsiyoruz" diye konuştu.

Sera çevresinde bulunan cennet hurması ağaçlarındaki meyveleri toplayan öğrenciler de uygulama anlamında güzel ve verimli bir aktivite içinde olduklarını belirterek, katkılarından dolayı Başkan Subaşı'na ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Cennet Hurması Hasadı Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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