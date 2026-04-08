Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı

08.04.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu çiftçilere dağıtıldı, 30 bin dekar ekim hedefleniyor.

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma doğrultusunda yüzde 50 hibeli bin 270 torba yağlık ayçiçeği tohumunun çiftçilere teslim edildiği, destekle il genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Vali Faik Oktay Sözer merkez Kurtköy'de traktöre binerek ayçiçeği ekimini gerçekleştirerek, yaptığı açıklamada, "Bilecik tarım potansiyeli olan ilimiz. Özellikle ayçiçeği üretiminde verim açısından Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede bulunuyor. İlimizde yetiştirilen 82 farklı ürün arasında önemli bir yere sahip olan ayçiçeği hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından değerli bir ürün." ifadesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kurtköy Muhtarı Mehmet Çolak'ın da eşlik ettiği organizasyon dua edilmesi ve fotoğraf çekimi ile çiftçilere tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:10:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.