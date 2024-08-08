Bilecik\'te çıkan yangında 350 saman balyası kullanılamaz hale geldi

Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında, besicilik yapan bir kişiye ait 350 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yeşilkent Mahallesi Musapınar mevkisinde Sinan Ç'ye ait hayvanların da bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipleri, saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangını evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bahçedeki 350 saman kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.