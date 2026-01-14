Bilecik Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Hediyesi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından "Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan" sloganıyla yarıyıl tatiline girecek çocuklara yönelik gösteri ve tiyatro oyunları hazırlandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan yarıyıl tatili programında kukla gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelenecek.

"Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan" sloganıyla çocuklarla buluşacak etkinliklerin ilki; "Vantrolog Çiğdem Çelebi ile Kukla Gösterisi" adıyla 18 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 16.00'da iki seans halinde çocukların beğenisine sunulacak.

Çocuk tiyatrosu "Yıldız Avcısı" ise 25 Ocak Pazar günü 13.00 ve 15.00 ve 17.00 saatlerinde çocuklarla buluşacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.