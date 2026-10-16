Bilecik'te dernek başkanı tandem bisikletle 2,5 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te dernek başkanı tandem bisikletle 2,5 kilometre pedal çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te dernek başkanı tandem bisikletle 2,5 kilometre pedal çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te çevre bilinci ve beyaz baston farkındalığı için düzenlenen etkinlikte dernek başkanı tandem bisikletle yaklaşık 2,5 kilometre pedal çevirdi. Başkan, Gençlik Merkezi'nde beyaz bastonla yürüyerek öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.

Bilecik Altı Nokta Körler Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde çevre bilinci ve beyaz baston farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile dernek binasından tandem bisikletle yaklaşık 2,5 kilometre pedal çevirerek Gençlik Merkezi'ne geldi. Kocaman, burada Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Kara, üniversite ve lise öğrencileri ile vatandaşlarla farkındalık oluşturmak amacıyla beyaz bastonla yürüdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin günün sorunlarından biri olduğunu ve tüm bireylere görevler düştüğünü belirtti.

Kocaman da ellerindeki beyaz bastonun kendilerinin gözü, yol arkadaşı, rehberi ve kılavuzu olduğunu vurguladı.

Etkinlikle, görme engelli bireylerin bağımsız yaşam, güvenlik, erişilebilirlik ve eşit katılım haklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlarsınız. Elimizdeki o beyaz baston bizim gözümüz, yol arkadaşımız, rehberimiz, kılavuzumuzdur. Biz onun sayesinde rahatlıkla yürür, engelleri aşar ve gideceğimiz yere bağımsız ve güvenli bir biçimde ulaşırız. Sizlerden dileğimiz yollarda, kalabalık yerlerde elinde beyaz bastonu olan kişilere rastladığınızda yanına yaklaşıp kendinizi tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormanızdır."

Kaynak: AA
GençlikBilecikGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:10:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te dernek başkanı tandem bisikletle 2,5 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei