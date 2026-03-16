Bilecik'te Din Görevlileri Yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasının Bilecik'te gerçekleştirildi.

Merkez Şerifpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Dilek'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada, din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hafızlık alanında yarıştı.

Yarışmada, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde Cumalı Köyü İmam-Hatibi Ramazan Bulamacçı, Hafızlık kategorisinde de Taşçılar Köyü İmam-Hatibi Muhammed Masum Karadağ, birinci oldu.

İl Müftüsü Dilek, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yapılan her faaliyetin son derece kıymetli olduğunu belirterek bu tür yarışmaların din görevlileri için mesleki açıdan önemli ve faydalı olduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye giren din görevlileri, 15 nisanda düzenlenecek il finalinde Bilecik'i temsil edecek.