Bilecik'te Doğal Gaz Patlaması Tatbikatı - Son Dakika
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Bilecik'te Doğal Gaz Patlaması Tatbikatı

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AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, doğal gaz patlaması senaryosuyla kurtarma çalışmaları yapıldı.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, acil kurtarma, itfaiye, emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla "doğal gaz patlaması" tatbikatı gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 2 katlı, 4 daireli binada gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler görev aldı.

Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğal gaz patlamasının meydana geldiği binanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Bölgeye yakın bir yerde yaralıların yakınlarının sakinleştirilmesi ve olaya ilişkin kayıtların tutulması için çadır kuruldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, binalarda gaz ölçümü yapıp müdahale araçlarını uygun yerlere konuşlandırdı.

Olaydan etkilenen vatandaşların geçici barınma alanlarına tahliyesi gerçekleştirildi. Olayın yaşandığı bölgenin doğal gaz ve elektrik şebekesi kesildi.

Yangının kontrol altına alınmasıyla arama ve kurtarma ekibi binaya giriş yaptı. UMKE ekibi ise üst katlarda mahsur kalanları itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı.

Yıkılan merdivenler nedeniyle binada mahsur kalan, enkazda veya odalarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için yatay ve dikey tahliye hatları kuruldu.

Sedye ile kaydırma usulüyle binanın tabliyesinde dehliz açılarak yaralılar tahliye edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binadan çıkarılan 6 yaralıya ilk müdahaleleri yapılarak durumlarına uygun sağlık birimlerine sevkleri gerçekleştirildi.

Afet hasar tespit ekipleri, binanın kalan kısımlarının yapısal durumunu kontrol ederek çevre güvenliğini raporladı.

Olay sonucu hasar gören binada zarar tespit çalışması yapıldı.

Tatbikatı yakından takip eden Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, AFAD'ı ve tüm bileşenlerini dinamik halde tutmak, reaksiyonlarını ölçmek ve müdahalelerde bir deneyim kazanmaları amacıyla bu tür tatbikatları yer yer yaptıklarını aktaran Vali Sözer, şöyle konuştu:

"Zorlu bir tatbikattı, başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Tatbikat sonunda şunu diyelim, Allah milletimizi, devletimizi afetlerden korusun. Ama olursa da ekiplerimizin her an müdahale etmesi anlamında da dinamik olması adına da bu afet tatbikatlarını yer yer yapıyoruz. Burada, tüm ekiplerimizle, AFAD, sivil toplum örgütlerimiz, UMKE'miz ve itfaiyemiz dahil olmak üzere bir tatbikat gerçekleştirdik."

196 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Vali Sözer'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nejat İlhan ve Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt ile ilgililer takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Doğal Gaz Patlaması Tatbikatı - Son Dakika

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